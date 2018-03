Momenti di pura follia, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 7 febbraio, a Cambiago, nella provincia di Milano. Un giovane di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver dato in escandescenze. Il motivo? Aveva preso una multa. Il 26enne, un cittadino croato, dopo aver ricevuto la contravvenzione si è recato presso gli uffici comunali della Polizia Municipale, ancora chiusi: per non attendere che questi aprissero, ha sfondato la porta d'ingresso e si e diretto, sicuro, verso il suo obiettivo. Quando ha incontrato il comandante dei vigili urbani, non ha esitato ad aggredirlo, picchiandolo violentemente. Non contento, ha cercato di colpirlo lanciandogli addosso una panchina.

Dopo l'aggressione al comandante della Municipale il 26enne, con precedenti penali, ha cominciato a minacciare chiunque gli capitasse a tiro. Quando i carabinieri di Gorgonzola sono giunti negli uffici dei vigili urbani, il ragazzo era ancora lì: i militari dell'Arma lo hanno così arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Questa mattina, per lui il giudice ha disposto la custodia cautelare agli arresti domiciliari. Il comandante dei ghisa, invece, dopo essere stato medicato in ospedale è stato per fortuna dimesso.