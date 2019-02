in foto: L’hashish sequestrato dalla polizia

Un uomo di 31 anni, cittadino marocchino con numerosi precedenti, è stato arrestato dalla polizia a Corsico, alle porte di Milano. L'uomo deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E il quantitativo di droga che gli agenti della squadra mobile di Milano hanno trovato nella sua disponibilità è ingente: circa 250 chili di hashish. Lo stupefacente era custodito dall'uomo in un garage in via Laura Conti. I poliziotti, allertati da una soffiata, lo stavano tenendo d'occhio da alcuni giorni. Mercoledì pomeriggio il 31enne si è recato nell'autorimessa a bordo di un'auto: muovendosi con circospezione è sceso dalla sua auto e ha preso dei pacchi da un'altra vettura.

Lo spacciatore è finito a San Vittore

A quel punto è scattato il blitz: gli agenti della mobile hanno scoperto che i pacchi erano dei sacchi contenenti panetti di hashish per un peso complessivo di 250 chili e un valore di mercato che si aggira sui due milioni e mezzo di euro. La droga probabilmente proveniva dalla Spagna e sarebbe stata smistata dal 31enne ad altri spacciatori, anche loro probabilmente nordafricani. Il pusher è finito in carcere a San Vittore: sono ancora in corso ulteriori indagini per cercare di risalire alla rete che il 31enne alimentava.