in foto: Il piccolo Filippo e la sua mamma (Foto dalla pagina Facebook "Un dono per Filippo")

Filippo, il bimbo di otto mesi di Cusano Milanino, affetto da una malattia rara che colpisce un bambino su 50mila – la linfoistiocitosi emofagocitica – per Natale ha ricevuto una notizia che vale più di ogni altro regalo: finalmente è stato trovato un donatore adeguato per il trapianto di midollo osseo che attende da tempo. Ad annunciarlo sono stati gli stessi genitori del bambino, Serena e Silvio, attraverso un post pubblicato sulla pagina Facebook "Un dono per Filippo" nel giorno della vigilia di Natale, martedì 24 dicembre.

La lunga attesa per il donatore

Quella di un donatore per il piccolo Filippo è una ricerca che andava avanti da diversi mesi. Nato nell'aprile del 2019, il bambino ha da subito dovuto affrontare una situazione clinica molto complicata. I suoi genitori, anche grazie all'aiuto del sindaco di Cusano Milanino Valeria Lesma, hanno potuto usufruire di diverse donazioni in favore del loro bambino, raccolte attraverso i gazebo solidali organizzati da Admo (Associazione donatori midollo osseo). Dopo qualche mese di attesa sembrava che la situazione potesse sbloccarsi, poi a novembre la brutta notizia: a pochi giorni dal trapianto di midollo, la donatrice si era improvvisamente tirata indietro all'ultimo momento.

Il nuovo donatore

Ora la persona che donerà il midollo al piccolo Filippo è stata finalmente reperita. Come annunciato su Facebook si tratta di una persona di nazionalità tedesca, non si sa ancora se maschio o femmina, che sarà sottoposta all'operazione di trapianto nella giornata di martedì 7 gennaio. La strada è ancora lunga, ma ora Filippo inizierà il nuovo anno con una nuova speranza. Ora è iniziata la fase del condizionamento, in cui il bimbo sarà sottoposto a una serie di cure chemioterapiche che servono per prepararlo all'operazione.