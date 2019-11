Era tutto pronto per il trapianto di midollo osseo che avrebbe potuto cambiare la vita del piccolo Filippo, il bambino di Cusano Milanino affetto da infostiocitosi emofagocitica, una rara malattia genetica che colpisce un neonato su 50 mila. Ma nella giornata di ieri è arrivata la brutta notizia: la donna che era stata designata come la donatrice perfetta per Filippo si è tirata indietro. A comunicarlo sono stati i genitori del bambino attraverso la pagina Facebook "Un dono per Filippo". Le parole all'interno del post sono state scritte in prima persona, come se a pronunciarle fosse lo stesso Filippo.

"Avrei voluto dirvi oggi che il mio dono stava per arrivare. Questo doveva essere il mio ultimo complemese prima del trapianto. E invece la mia donatrice italiana che ci avevano essere perfetta per me, giovane e sana, non è più disponibile".

Riprendono le ricerche per un nuovo donatore

Per interventi delicati come quello a cui doveva essere sottoposto Filippo non è semplice trovare un donatore adeguato che risponda a tutti i requisiti richiesti per il trapianto. È ancora più doloroso quando l'operazione viene bloccata per un'improvvisa marcia indietro da parte di chi deve donare. È tuttavia impossibile certificare le cause che hanno portato al repentino dietrofront. Anche nel post apparso su Facebook si legge infatti: "Impossibile, ovviamente, conoscere i motivi di questo, che vogliamo immaginare seri e legittimi". Nonostante il rammarico per la mancata operazione i genitori del piccolo Filippo non hanno voluto accantonare le speranze e le ricerche per un futuro donatore. La gara di solidarietà per aiutare il bimbo colpito da questa grave patologia era iniziata nel settembre scorso, quando anche grazie al sostegno della comunità di Cesano Milanino e all'associazione donatori di midollo osseo (Admo). Ora riprenderanno le ricerche per trovare al più presto un nuovo donatore per il trapianto di midollo osseo che Filippo e la sua famiglia stanno aspettando.