in foto: Immagine di repertorio

Attimi di paura a Cusano Milanino per un anziano di 93 anni. L'uomo è stata investito da un'automobile questa mattina, martedì 26 novembre, mentre si trovava in via Cooperazione, all'altezza del civico 8. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 9.30. I presenti hanno subito allertato i soccorsi, intervenuti sul posto con un'ambulanza e un'automedica provenienti dal Niguarda di Milano. Il personale sanitario dell'Azienda regionale emergenza urgenza ha trasportato l'uomo in ospedale in codice rosso, poi declassato in codice giallo. Sul luogo dell'incidente sono accorsi anche gli agenti della polizia locale di Cusano Milanino,per svolgere gli accertamenti del caso e cercare di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.

Le condizioni del 93enne

Secondo quanto riportato dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza (Areu) il 93enne investito questa mattina a Cusano Milanino non dovrebbe trovarsi in pericolo di vita. L'impatto con l'automobile è stato violento e gli è costato un trauma cranico e una probabile frattura scomposta di un braccio, tuttavia, nonostante l'età avanzata, il 93enne non ha fortunatamente dovuto affrontare conseguenze più serie.

La donna investita a Brera

In questi giorni si contano diversi casi di persone vittime di incidenti stradali. Ieri, lunedì 25 novembre, una donna di 33 anni è stata investita in pieno centro a Milano, nella zona di Brera. Anche per lei è stato necessario il trasporto di urgenza all'ospedale Niguarda, dove è arrivata in codice rosso. La donna ha riportato traumi di diversa natura in seguito all'impatto con l'automobile che l'ha investita.