È stata travolta da un'auto mentre si trovava per strada ed è stata poi trascinata per diversi metri dalla vettura. Sfortunata protagonista dell'incidente stradale, avvenuto poco dopo la mezzanotte a Cusago, in provincia di Milano, una donna di 46 anni – A.P. le sue iniziali secondo quanto comunicato in una nota dall'Azienda regionale emergenza urgenza. Attorno alla mezzanotte e 20 minuti la donna, residente nella stessa Cusago, si trovava lungo via Libertà, quando per cause da accertare è stata investita da un'auto all'altezza del civico 23. Non è chiaro se il conducente della vettura non si sia accorto dell'episodio: fatto sta che la donna è stata trascinata dall'automobile per circa quattro metri, prima che la corsa della vettura si arrestasse.

La donna investita si è fratturata una gamba

Sul posto l'Areu ha inviato in codice giallo un'ambulanza e un'automedica. La donna è stata soccorsa dagli equipaggi del 118 che l'hanno trasportata in codice giallo all'ospedale di Rozzano. Nell'impatto la 46enne ha riportato la frattura di una gamba: non è dunque fortunatamente in pericolo di vita. Adesso spetterà ai carabinieri della compagnia di Corsico, intervenuti per i rilievi, cercare di ricostruire la dinamica esatta dell'incidente per accertare eventuali responsabilità da parte del conducente dell'auto e soprattutto verificare in che condizioni si era messo alla guida.