in foto: Immagine di repertorio

Un uomo è morto annegato nel fiume Brembo. La tragedia è avvenuta nella mattinata di oggi, lunedì 22 giugno. Il corpo senza vita dell'uomo è stato notato attorno alle 11.30 da alcuni passanti nel territorio comunale di Curno, in provincia di Bergamo. Il cadavere era nei pressi di via Lungobrembo, nella zona nota come "cascatelle", incastrato tra alcune rocce. I passanti che lo hanno visto hanno chiesto l'aiuto ad altre persone di passaggio, che sono riuscite a entrare in acqua e a portare il corpo vicino alla riva. In seguito sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato il corpo con un canotto portandolo sulla riva, e i soccorritori del 118: l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato due ambulanze e un'automedica, ma per l'uomo non c'era ormai più niente da fare.

La vittima era un alpino conosciuto nella zona: forse ha avuto un malore

La vittima è un uomo di 70 anni: stando a quanto riportato dal quotidiano locale "Primabergamo.it" si tratterebbe di un alpino molto noto nella zona, impegnato nella cura dei sentieri del territorio. L'uomo potrebbe essere rimasto vittima di un malore ed essere scivolato nel fiume, morendo poi annegato. Aveva ancora gli scarponi ai piedi e poco lontano dal luogo del ritrovamento i soccorritori hanno trovato il suo cane legato a un albero. Sulla vicenda indagano i carabinieri del comando provinciale di Bergamo, che dovranno accertare la dinamica ed escludere l'ipotesi, al momento remota, che possa anche non trattarsi di una morte accidentale.