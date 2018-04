Un ragazzino di 15 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato investito da un'auto a Cuggiono, nel Milanese. L'incidente ieri sera attorno alle 22 in via Annoni, all'altezza di piazzale dello Sport. Il bilancio dell'incidente, già drammatico, avrebbe potuto essere ancora più grave: solo per un caso infatti l'auto non ha investito anche i due amici che erano assieme all'adolescente travolto. Uno di loro era sulla sedia a rotelle ed era stato protagonista già di un caso di cronaca in passato: si tratta infatti di Michael, il ragazzino che nell'aprile di tre anni fa si era tuffato nel Naviglio, perdendo i sensi e rimanendo sott'acqua per 42 minuti. Dopo un mese di coma il giovane aveva ripreso conoscenza: l'incidente aveva però subito l'amputazione di parte della gamba destra.

Michael ieri era in compagnia di due suoi amici quando l'auto, guidata da una 30enne di Cuggiono, è piombata su di loro a causa, secondo quanto ha riferito l'autista, della scarsa visibilità. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118, oltre a una pattuglia dei carabinieri di Legnano. L'ambulanza ha trasportato il ragazzino ferito all'ospedale di Legnano, dove è ricoverato in prognosi riservata. Illesi gli amici e la conducente dell'auto, che ha riferito ai carabinieri la propria versione dei fatti. I rilievi dei militari dell'Arma dovranno chiarire la dinamica del tragico indicente e accertare eventuali responsabilità da parte della conducente.