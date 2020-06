in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi, mercoledì 24 giugno, a Cuggiono, paese in provincia di Milano, dove un ragazzo di 20 anni è precipitato nel vuoto.

Ragazzo di 20 anni in gravissime condizioni

Secondo quanto filtrato, il giovane era sul tetto di un capannone con altri operai per una manutenzione, quando, per errore, ha caricato il proprio peso sul piede col quale si è appoggiato a un lucernario, perdendo l'equilibrio e cadendo per dieci metri. L'impatto col suolo gli ha provocato un grave trauma cranico, motivo per cui gli operatori sanitari del 118 intervenuti sul posto l'hanno portato di corsa in codice rosso in elisoccorso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano. A supporto delle operazioni dei sanitari, anche i vigili del fuoco di Inveruno, Legnano e Milano, oltre agli agenti della polizia locale di Cuggiono. Le condizioni del ragazzo sarebbero gravissime.

Operaio precipita per cinque metri, è grave

Solo due giorni fa, a Milano, un operaio del cantiere in via Pattari è rimasto gravemente ferito cadendo nel vuoto per circa cinque metri. Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio stava lavorando su un ponteggio quando, per cause ancora non note, è caduto. Sul posto sono corsi i soccorritori del 118 che hanno trovato l'uomo di 49 anni in gravi condizioni, trasferendolo in codice rosso in ospedale dopo averlo stabilizzato. L'uomo è ora ricoverato al San Raffaele a causa dei molteplici traumi patiti.