Tragedia sfiorata nella mattinata di ieri, domenica 13 maggio, a Lecco. Un uomo di 73 anni è precipitato per tre metri dopo che il pavimento del terrazzo sul quale si trovava ha ceduto. L'incidente è avvenuto poco dopo le 9 in via Giacomo Spreafico 26, vicino alla chiesa del rione collinare di Laorca. Non sono ancora chiare le cause del crollo, anche se si sarebbe trattato di un cedimento strutturale: la grossa lastra che costituiva il pavimento del terrazzo si è improvvisamente staccata dal muro della casa facendo sprofondare nel vuoto l'anziano, caduto in strada dopo un volo di tre metri e poi rotolato per qualche altro metro sulla via, leggermente scoscesa. Sul luogo dell'incidente sono intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118, oltre a diversi mezzi dei vigili del fuoco e agli agenti della polizia locale. Il 73enne, secondo quanto ha riferito l'Azienda regionale emergenza urgenza, è stato trasportato in ambulanza in codice giallo all'ospedale di Lecco. L'uomo ha riportato una frattura al bacino: le sue condizioni sono dunque serie, ma fortunatamente l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Spetterà ai vigili del fuoco capire quali siano stati i motivi del crollo e soprattutto accertare la stabilità dell'edificio cui apparteneva il terrazzo crollato.