Tanta paura, ma per fortuna solo lievi conseguenze a livello fisico per quattro bambini di una scuola elementare milanese. Poco dopo le 14, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, parte del controsoffitto di un'aula della scuola elementare Stoppani, che si trova in via Antonio Stoppani, è crollato mentre i bambini erano in classe. Quattro giovanissimi studenti, tre bambine e un bambino tutti di 8 anni, sono rimasti leggermente feriti. Tre di loro hanno riportato per lo più graffi: sono stati medicati sul posto dai paramedici del 118 e poi riaffidati ai genitori. Il quarto bimbo, invece, è stato portato in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli per ulteriori accertamenti: le sue condizioni comunque non destano preoccupazione.

Sul posto i vigili del fuoco per le verifiche

Sul posto, nella zona di Porta Venezia, oltre a tre ambulanze e a un'automedica del 118 sono intervenuti agenti della questura, carabinieri, vigili urbani e vigili del fuoco. Si dovrà adesso capire cosa abbia provocato il crollo dei calcinacci e se la scuola sia agibile: il controsoffitto ha ceduto in un'ala dell'edificio, all'interno di un'aula che ospita la terza elementare.