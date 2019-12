"La mia scelta di affidare l'edilizia scolastica a Paolo Limonta ha suscitato qualche malumore, come prevedibile. Io tiro dritto e penso al lavoro da fare". Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, non dà peso alle critiche e alle lamentele da parte dell'ala moderata e centrista della sua coalizione dopo l'ingresso in giunta come assessore all'Edilizia scolastica di Paolo Limonta, maestro elementare ed esponente di Milano progressista, per qualcuno "troppo di sinistra".

Critiche a neo assessore Limonta, il sindaco: Io premio la competenza

Anche le opposizioni parlano di "deriva a sinistra" e "scelta sconcertante", come l'ha definita la capogruppo di Forza Italia alla Camera Mariastella Gelmini. Il primo cittadino non si cura di loro e guarda avanti: "Negli anni mi hanno dato del renziano, di quello appiattito sul Pd e ora vicino ai centri sociali. La verità è una sola: io ragiono con la mia testa, sempre, e non mi faccio condizionare. Anzi, di verità ce n'è un'altra: premio la competenza e non la presunta rappresentazione di uno spazio politico".

Chi è Paolo Limonta

Paolo Limonta è maestro elementare e storico esponente della sinistra milanese, con anni di impegno come educatori, sindacalista, organizzatore di eventi culturali. Lavora nella scuola pubblica da oltre vent'anni. Da giovane ha fatto parte del Partito di Unità Proletaria (PdUP), poi è stato iscritto a Rifondazione Comunista e vicino all'esperienza di Sel. Nel frattempo si è impegnato in diverse campagne pacifiste, a favore dell'accoglienza e degli aiuti umanitari nei paesi in guerra. Si è interessato alla causa curda e al tema dei diritti dell'infanzia.

Gli anni al fianco di Giuliano Pisapia

Nel 2011 decide di sostenere la candidatura di Giuliano Pisapia a sindaco di Milano e coordina l'attività dei suoi Comitati elettorali. Viva da protagonista la stagione del "popolo arancione" e la storica vittoria alle comunali dell'alleanza di centrosinistra e comitati civici. Per cinque anni è stato quindi nello staff del sindaco Pisapia come responsabile dell'ufficio relazioni con la città. Intanto ha continuato a seguire il lavoro sul territorio dei ‘Comitati X Milano' nati dalla mobilitazione per la comunali. Nel 2016 si è candidato con la lista Sinistra X Milano. Nei primi anni della giunta Sala il suo ruolo è stato più defilato, ma ora è tornato al centro dell'attività dell'esecutivo comunale, con il difficile compito di rimettere in sesto l'edilizia scolastica cittadina dopo le numerose denunce di edifici in pessime condizioni, pioggia nelle aule e ritardi nei lavori di ristrutturazione.