in foto: Archivio Getty images

Si è lanciato dall'aereo ma il suo paracadute non si è aperto come doveva. Incredibilmente però un uomo di 40 anni si è salvato: se l'è cavata con ferite non gravi ed è stato trasportato in codice verde in ospedale. L'incredibile vicenda è avvenuta domenica attorno a mezzogiorno a Cremona. Il paracadutista, un uomo di 40 anni di Reggio Emilia, si era recato all'aeroporto del Migliaro per lanciarsi col paracadute. Non era la prima volta e anzi il 40enne è un paracadutista esperto, dal momento che aveva già effettuato altri 500 lanci nel vuoto. Ieri però non tutto è andato come doveva: durante un lancio di prova il suo paracadute non si sarebbe aperto alla perfezione e l'uomo è precipitato al suolo.

Da capire perché il paracadute non si sia aperto correttamente

Si temeva il peggio: la segnalazione all'Azienda regionale emergenza urgenza è arrivata pochi minuti prima di mezzogiorno e l'Areu ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, oltre ad allertare la polizia. Fortunatamente invece quando il personale paramedico ha soccorso l'uomo ci si è resi conto che il 40enne era uscito quasi incolume dall'incidente. Il paracadutista ha infatti riportato solo delle ferite lievi e il trasporto all'ospedale Maggiore di Cremona è avvenuto più per precauzione che per reali necessità. Resta da capire cosa non abbia funzionato nel paracadute: l'importante è comunque che il 40enne sia sopravvissuto alla disavventura.