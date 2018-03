L'amore per il proprio figlio ha tradito un uomo di 54 anni, che adesso si trova in carcere a Cremona. La vicenda risale allo scorso sabato, 24 marzo: l'uomo, C.G., era sottoposto agli arresti domiciliari per via di un provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Roma, che gli aveva imposto di non allontanarsi dalla sua dimora cremonese durante alcune ore. Proprio in quel lasso di tempo, però, il figlio dell'uomo doveva giocare una partita di calcio. Il 54enne, probabilmente diviso tra la necessità di rispettare la legge e l'amore paterno, ha optato per la scelta più pericolosa: accompagnare il figlio nonostante il divieto. È stato sfortunato: nei pressi del centro sportivo della società di calcio del ragazzino, la Esperia, si è infatti imbattuto in alcuni agenti della questura di Cremona, che stavano proprio controllando le persone sottoposte a misure alternative al carcere.

Il 54enne è stato arrestato per evasione e condotto in carcere

I poliziotti hanno bloccato il 54enne per un controllo, da cui è emersa la sua situazione. Le nobili motivazioni non hanno intenerito l'animo degli agenti: per il 54enne è scattato l'arresto con la pesante accusa di evasione e si sono aperte le porte della casa circondariale di Cremona. Ad accompagnare il 54enne in carcere sono stati gli agenti della locale squadra mobile in collaborazione con i colleghi della divisione anticrimine.