Sta meglio la bimba di sette anni di Pizzighettone, in provincia di Cremona, che due giorni fa si era conficcata nell'occhio una matita che teneva in mano, dopo una caduta. La piccola è stata operata, l'intervento è riuscito ed è fuori dalla terapia intensiva degli Spedali Civili di Brescia. Ora si trova all'interno del reparto maxillo facciale pediatrico. Si tratta della prima operazione di questo tipo a Brescia. Secondo quanto emerso dai risultati degli esami, sarebbe scongiurato il rischio che la bambina abbia subito danni cerebrali. La matita, infatti, non solo le aveva perforato l'occhio, ma parte le era anche entrata nel cranio.

Bimba si conficca una matita nell'occhio

La bambina al momento dell'accaduto, stava andando, accompagnata dal padre, alla fermata del Piedibus, ma è inciampata e la matita che aveva nelle mani è finita nel suo occhio, procurandole una gravissima lesione. Stando a quanto raccontato dal padre della piccola, sarebbe inciampata sul marciapiede intorno alle 7.40 e la matita, lunga ben 12 centimetri, si è conficcata nel suo occhio sinistro dopo essersi spezzata: fortunatamente a finire nell'occhio è stata la parte in gomma. Immediato l'intervento dei soccorsi che hanno portato la bimba all'ospedale Maggiore di Cremona, da dove, poco dopo, con l'eliambulanza è stata trasportata agli Spedali Civili di Brescia dove è stata operata d'urgenza.