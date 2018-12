Stava andando, accompagnata dal padre, alla fermata del Piedibus per recarsi come tutte le mattina a scuola, ma è inciampata e così la matita che aveva nelle mani è finita nel suo occhio procurandole una gravissima lesione. Il tremendo incidente è accaduto questa mattina a Pizzighettone, in provincia di Cremona: la bambina, di soli 7 anni, è ora ricoverata in prognosi riservata agli Spedali Civili di Brescia.

Prima l'arrivo all'ospedale Maggiore poi il trasferimento

Stando a quanto raccontato dal padre della piccola, originario del Lodigiano, la figlia sarebbe inciampata sul marciapiede intorno alle 7.40 e la matita, lunga ben 12 centimetri, si è conficcata nel suo occhio sinistro dopo essersi spezzata: fortunatamente a finire nell'occhio è stata la parte in gomma. Immediato l'intervento dei soccorsi che hanno portato la bimba all'ospedale Maggiore di Cremona, da dove, poco dopo, con l'eliambulanza è stata trasportatat agli Spedali Civili di Brescia dove è stata operata d'urgenza. I medici hanno riferito che l'intervento è riuscito: si dovrà ora stabilire quali e di che entità sono i danni all'occhio.