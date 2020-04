in foto: Immagine di repertorio

Una donna di 60 anni è stata arrestata a Cremona per aver accoltellato il compagno di 59. L'aggressione si è consumata ieri pomeriggio, domenica 26 aprile, e sarebbe stata il culmine di una discussione iniziata pochi minuti prima per futili motivi. Arrivate presso l'abitazione, le forze dell'ordine hanno arrestato la 60enne, di origini bielorusse, per tentato omicidio.

Ricoverato l'uomo, arrestata la donna

Secondo le prime informazioni filtrate, l'accoltellamento sarebbe stato dettato da motivi di gelosia. La donna ha brandito il coltello colpendo alla schiena il compagno che è riuscito a scappare di casa ed andare a Bagnara, una frazione di Cremona, rifugiandosi dalla madre. Solo allora sono stati allertati i soccorsi. Arrivati, i sanitari del 118 l'hanno medicato e trasferito all'ospedale del capoluogo di provincia dove si trova tuttora ricoverato. Le sue condizioni sono serie ma il 59enne non è in pericolo di vita. La compagna, invece, è stata trasferita nel carcere di Brescia.

Tragedia a Colico: morti due ragazzi di 18 e 19 anni

Ieri sera, a Colico, in provincia di Lecco, due ragazzi di 18 e 19 anni sono stati trovati morti in una casa. I soccorsi, arrivati con un'automedica, un'ambulanza e l'elisoccorso, non sono riusciti a salvarli, trovandoli in arresto cardiocircolatorio. I due sarebbero rimasti vittime di un mix di alcol e droghe assunto durante un festino nell'abitazione in cui i loro cadaveri sono stati rinvenuti e nel quale c'erano anche due ragazze, che hanno dato l'allarme. Secondo una prima ricostruzione, la chiamata di aiuto è partita poco dopo le 21 quando i due ragazzi sono andati presumibilmente in arresto cardiocircolatorio. Dalle prime informazioni filtrate, i quattro si sarebbero resi protagonisti di un festino a base di alcol e droga, rivelatosi poi fatale per i due giovani.