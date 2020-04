in foto: Immagine di repertorio

Dramma la scorsa sera – domenica 26 aprile – a Colico, in provincia di Lecco, dove due ragazzi di 18 e 19 anni sono stati trovati in fin di vita in una casa prima di morire di lì a poco. I soccorsi, precipitatisi dopo la chiamata d'aiuto con un'automedica, un'ambulanza e l'elisoccorso alzatosi in volo da Brescia, non sono riusciti a salvarli in tempo. Non sono ancora note le cause del decesso, sulle quali stanno indagando i carabinieri che per ora escluderebbero una morte violenta. Al momento dell'arrivo dei sanitari del 118, i due giovani erano in arresto cardiaco. Con loro, c'erano anche due ragazze, coloro le quali hanno avvisato i soccorsi. Secondo una prima ricostruzione, la chiamata di aiuto è partita poco dopo le 21 quando i due ragazzi sono andati presumibilmente in arresto cardiocircolatorio. Dalle prime informazioni filtrate, i quattro si sarebbero resi protagonisti di un festino a base di alcol e droga, rivelatosi poi fatale per i due giovani. Tale versione sarebbe stata confermata anche dalle due ragazze che avrebbero ammesso di aver assunto del metadone salvo poi addormentarsi. Al loro risveglio, la tragica scoperta.

Sangue sulle strade di Sovere il 25 aprile: morto un motociclista

Tragico incidente sabato 25 aprile a Sovere, in provincia di Bergamo, dove un uomo di 42 anni, Alessandro Zoppetti, ha perso la vita. Il 42enne stava percorrendo un strada del paese quando ha perso il controllo della moto sulla quale viaggiava andandosi a scontrare contro un palo. L'impatto lo ha fatto sbalzare dal motociclo scaraventandolo sull'asfalto. Appena scattato l'allarme, i sanitari della Croce Blu di Lovere si sono precipitati sul posto con un'ambulanza mentre l'elisoccorso di Brescia si è alzato in volo ma per il 42enne non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente si sono recati anche i carabinieri di Lovere e Sovere per effettuare tutti i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.