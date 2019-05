in foto: Il ponte della Vittoria a Cremeno

Tragedia questa mattina a Cremeno, piccolo paese di circa 1.600 abitanti in provincia di Lecco. Un uomo di 51 anni è morto dopo essere precipitato da un ponte. La segnalazione all'Azienda regionale emergenza urgenza è arrivata attorno alle 9.20: sul posto sono intervenuti un elicottero e un'ambulanza, oltre a mezzi dei vigili del fuoco e del soccorso alpino. Il corpo del 51enne è stato recuperato sotto il ponte della Vittoria: quando i soccorritori lo hanno raggiunto per l'uomo non c'era ormai più niente da fare. Sul posto, tra via Milano e via Quattro novembre, sono intervenuti anche i carabinieri del comando provinciale di Lecco per cercare di capire cosa sia accaduto. La dinamica al momento sembra essere però piuttosto chiara: il 51enne si sarebbe suicidato lanciandosi volontariamente dal ponte, per motivi che chiaramente restano al momento ignoti.

All'alba a pochi chilometri di distanza un altro incidente in montagna

A pochi chilometri di distanza dal probabile suicidio, all'alba di oggi i soccorsi erano intervenuti per cercare e soccorrere un uomo che sarebbe rimasto ferito in un incidente montano. L'episodio è accaduto tra Barzio e Moggio, sulla via per Concenedo. In questo caso le operazioni sono ancora in corso: l'uomo ferito è riuscito a dare l'allarme, ma si troverebbe in una zona con scarsa copertura telefonica e i soccorritori stanno avendo difficoltà nel rintracciarlo.