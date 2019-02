Una ragazzina di 14 anni è in gravissime condizioni dopo essere caduta dalla finestra della sua scuola. L'episodio è avvenuto a Crema, in provincia di Cremona, poco prima di mezzogiorno. La studentessa, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe precipitata dalla finestra di uno dei bagni che si trovano al secondo piano del liceo artistico Munari in via Piacenza, cadendo da un'altezza di quasi otto metri. Non è ancora chiaro se la giovane si sia buttata volontariamente o se si sia trattato di un incidente. Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine: sono presenti i carabinieri del comando di Crema e gli agenti del locale commissariato. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'auto medica del 112: data la gravità delle condizioni della giovane è stato chiesto anche l'intervento dell'elisoccorso giunto sul posto in codice rosso. La 14enne è stata così soccorsa e le sue condizioni stabilizzate dai paramedici, ed è poi stata trasportata all'ospedale San Raffaele di Milano. L'episodio ha provocato comprensibile sgomento in tutto il complesso scolastico cremasco, che ospita più istituti.