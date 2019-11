Una ragazza di 28 anni, insegnante e giornalista, sarebbe stata schiaffeggiata da un uomo mentre era intenta ad osservare un'installazione contro la violenza sulle donne. L'episodio è accaduto a Crema, in provincia di Cremona, nella mattinata di ieri, lunedì 25 novembre. Una data particolare in quanto si celebrava la "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne". Giada Biaggi, questo il nome della 28enne, secondo quanto riportato dal giornale locale "la Provincia di Cremona" si trovava in piazza Duomo perché, prima di rientrare a Milano dove risiede, voleva osservare le scarpette rosse disposte nella piazza per simboleggiare tutte le donne vittime di violenza.

Sul grave episodio indaga la polizia di Stato

Un uomo sui 30 anni le si sarebbe avvicinato e avrebbe iniziato a riprenderla con lo smartphone, sostenendo di essere uno youtuber. La ragazza, che a Crema insegna nella scuola "Munari", gli ha chiesto di smetterla. Per tutta risposta l'uomo le avrebbe prima chiesto se secondo lei esistesse ancora la violenza sulle donne. Poi, davanti alla risposta positiva della 28enne e alla sua osservazione sul fatto che già le sue riprese senza consenso fossero una violenza, le avrebbe dato uno schiaffo, aggiungendo: "E allora? Questa cos'è?". La ragazza è rimasta impaurita e sorpresa dal gesto e ha chiamato la polizia. Dall'ufficio stampa della questura di Cremona confermano l'episodio e i termini della denuncia della giovane insegnante, spiegando che sono adesso in corso le indagini per rintracciare l'autore del grave gesto, che subito dopo lo schiaffo si è dileguato. Il responsabile dell'aggressione potrebbe però essere stato ripreso da una delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.