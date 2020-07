in foto: Mauro Pamiro

Il decesso di Mauro Pamiro potrebbe essere stato causato da una violenta caduta, secondo quanto emerso dall'autopsia effettuata sul corpo dell'insegnante 44enne ritrovato senza vita in un cantiere di Crema le ferite riscontrate sul corpo dell'uomo sono compatibili con una caduta.

Il professore e musicista è stato ritrovato lunedì mattina e inizialmente si era pensato che il foro presente sulla testa dell'uomo fosse stato causato da un colpo d'arma da fuoco, ipotesi poi smentita dall'esame autoptico. Non è chiaro dunque cosa abbia provocato la ferita al capo dell'insegnante sulla cui morte sono al lavoro gli investigatori della Squadra mobile e del Commissariato di Crema: le ferite rilevate sul corpo indicano però che possa essere rimasto vittima di una caduta da svariati metri.

Intanto la moglie Debora Stella rimane indagata per omicidio volontario nel fascicolo d'inchiesta aperto in procura, un atto dovuto, dicono, per svolgere l'autopsia e determinati accertamenti. La donna è stata interrogata nel pomeriggio di lunedì non riuscendo a fornire elementi utili ma mostrandosi piuttosto restia e confusa tanto da richiedere un ricovero in ospedale: stando a quanto si apprende sarebbe ancora ricoverata nel reparto di Psichiatria. Mentre gli investigatori continuano a sentite persone vicine alla coppia e ad analizzare computer e telefoni cellulari trovati in casa.

La vittima aveva 44 anni, era insegnante di informatica all'Istituto Galilei di Crema ed era un bravo musicista che si esibiva con diverse band e anche da solista e aveva inciso degli album. Pochi giorni fa aveva concluso gli esami di Stato e da poco erano dunque iniziate le sue vacanze. Sulla sua bacheca Facebook anche molti appelli in difesa dell'ambiente: Pamiro era infatti anche un attivista di Greenpeace.