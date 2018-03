in foto: Antonino Cannavacciuolo e Carlo Cracco da Maria De Filippi

Due chef alla corte di Maria De Filippi. Sabato sera, per la puntata finale della fortunata trasmissione televisiva "C'è posta per te" in onda su Canale 5, Carlo Cracco e Antonino Cannavacciuolo saranno ospiti della "signora della tv" italiana. Cracco era già stato ospitato una volta nel febbraio del 2015, quando era stato chiamato per fare una sorpresa a due dei suoi figli. Adesso lo chef stellato ritorna nella popolare trasmissione della De Filippi: sarà la sua prima partecipazione a un programma generalista dopo il "caso" legato alla sua pizza margherita e le polemiche che ne sono seguite.

Cracco e Cannavacciuolo insieme dopo il "caso" della pizza margherita

E chissà che i due chef e amici, ex compagni di conduzione alla trasmissione MasterChef in onda su Sky, non si ritrovino a parlare proprio di pizza: magari il campano Cannavacciuolo avrà, scherzosamente, qualcosa da ridire al suo collega veneto e ormai milanese d'adozione. Già negli scorsi giorni altri, dopo che in seguito ad alcuni articoli apparsi su Fanpage.it era scoppiato il "caso" della strana pizza margherita proposta da Cracco nel suo nuovo ristorante in Galleria, a Milano, diversi colleghi dello chef si erano espressi sull'argomento: dal famoso pizzaiolo Gino Sorbillo a Bruno Barbieri, anche lui ex compagno di Cracco alla conduzione di Masterchef (poi abbandonata da Cracco). Al momento naturalmente si tratta solo di indiscrezioni: per ora si sa solo che Cracco e Cannavacciuolo saranno entrambi dallo stesso "lato della busta", ossia appariranno nello stesso momento in risposta all'appello di una persona al momento misteriosa. Anche quello che faranno i due amici è al momento avvolto dal mistero: per saperlo bisognerà sintonizzarsi il 31 marzo su Canale 5.