Avevano trasformato un circolo privato all'interno di un ristorante in un nightclub. E nel locale, giovani ragazze italiane e albanesi erano costrette a prostituirsi. I carabinieri di Saronno hanno scoperto il giro di prostituzione e violenze che si nascondeva dietro il circolo "lo Smeraldo" di Varedo, in provincia di Monza e Brianza, arrestando sette persone con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione. In manette sono finiti uomini e donne di nazionalità italiana e albanese, bloccati questa mattina nelle loro case tra Varese, Milano, Varedo, Como, Lecco e Alessandria. Per sei si sono aperte le porte del carcere, per una sono stati disposti i domiciliari.

Al circolo potevano accedere solo clienti selezionati

Le indagini sono partite dalla denuncia di una delle ragazze coinvolte nel giro di prostituzione: aveva chiesto aiuto ai carabinieri dicendo di essere stata costretta ad assumere droghe e alcol e poi di essere stata violentata. Dal suo racconto gli investigatori sono risaliti al circolo privato gestito da un 72enne, dal figlio e da una coppia. In totale però erano sette le persone coinvolte nella gestione del giro di prostituzione: c'era anche chi faceva da driver per le giovani, che venivano adescate perché in difficili condizioni economiche e a cui la promessa di un lavoro si trasformava poi nell'incubo di doversi vendere ai clienti, solo persone selezionate che avevano accesso al circolo, ricavato all'interno di un ristorante, in cui si consumavano anche rapporti sessuali completi, tra vip romm e una grande vasca idromassaggio. Le indagini, coordinate dalla procura di Monza, hanno consentito di accertare come le ragazze che si ribellavano venissero minacciate.