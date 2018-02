Tra i grandi eventi musicali in programma in Italia durante l'estate 2018, un posto di primo piano è sicuramente riservato al festival chiamato "Tomorrowland", letteralmente "terra del domani". Migliaia di giovani si daranno appuntamento sabato 28 luglio al Parco di Monza, location che negli anni passati ha già ospitato grandi eventi tra cui concerti e anche la Messa di Papa Francesco durante la sua prima, storica visita nella Diocesi ambrosiana: in quella occasione si stima la presenza di un milione di persone circa.

Saranno probabilmente meno, ma non di molto, i giovani e meno giovani appassionati di musica elettronica che prenderanno d'assalto il Parco di Monza alla fine di luglio. Tecnicamente, quello che andrà in scena non è il vero e proprio "Tomorrowland", ma uno degli eventi satellite che si svolgono in contemporanea con l'originale in sette Paesi del mondo. Tra gli altri (Abu Dhabi, Libano, Malta, Messico, Spagna e Taiwan) quest'anno è stata scelta anche l'Italia. Il festival vero e proprio, invece, si tiene dal 2005 in Belgio, in un parco che si trova vicino alla cittadina di Boom. Nella cittadina belga, i migliori dj al mondo si ritrovano per due fine settimana consecutivi su diversi palchi, allestiti in un tripudio di luci, giochi d'acqua e fuochi d'artificio. L'evento "Unite for tomorrowland" che si svolgerà a Monza e in altri sei Paesi ricalca questo canovaccio: oltre ai dj che si esibiranno sul palco, non mancheranno le dirette streaming con l'evento principale in Belgio: si ballerà dal pomeriggio fino alle 3 di notte.

Info su prevendite e ticket.

Al momento non si conosce ancora la line-up che allieterà gli appassionati di musica elettronica, anche se le attese sono elevate. In Belgio è stata già confermata la presenza di alcuni tra i nomi più importanti del settore: Tiesto, Alesso, Armin van Buuren, Fatboy slim e Martin Garrix, per fare alcuni nomi. Non è ancora stato reso noto il prezzo dei biglietti, la cui vendita inizierà il 28 febbraio: fino ad allora ci si può pre registrare per accedere alle prevendite sul sito della manifestazione.