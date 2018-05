in foto: Il cortile di Casa Fontana Silvestri a Milano

Una visita gratis nei cortili delle dimore storiche di Milano: un'opportunità unica per entrare in luoghi solitamente inaccessibili, dal fascino e dalla storia unici. Domenica 27 maggio 2018 torna "Cortili aperti Milano", l'evento gratuito organizzato dall'Associazione dimore storiche italiane (Adsi) giunto alla 25esima edizione. Ogni anno la manifestazione mostra una parte della città che normalmente rimane nascosta: quest'anno tocca alla zona di corso Venezia, i cui palazzi storici privati, con i loro giardini affascinanti e sconosciuti, si sveleranno ai visitatori. L’accesso ai cortili è libero e gratuito: durante la giornata saranno organizzate anche visite guidate ​per approfondire la storia dei luoghi e dei palazzi, organizzate da giovani volontari Adsi​​, che costeranno 20 euro a persona (gratis per gli under 18). Ad accompagnare le visite ci saranno i concerti degli allievi della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, che eseguiranno brani classici di Mozart, Beethoven, Bach e tanti altri compositori: l'appuntamento è nel cortile di Palazzo Cicogna, in corso Monforte 23. In altro cortili saranno esposte delle magnifiche automobili d'epoca messe a disposizione dal Cmae (Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca).

Cuore della manifestazione sarà l'infopoint attivo tutto il giorno nel cortile di Casa Fontana Silvestri, in corso Venezia 10, da dove partiranno anche tutte le visite guidate. In occasione dell'evento si potranno acquistare​ eleganti guide ​illustrative: il ricavato sarà devoluto per il restauro di un'opera d'arte di pubblica fruibilità. ​I turni delle visite guidate saranno 14 – di cui uno nel pomeriggio in inglese – e dureranno circa due ore. La manifestazione "Cortili aperti Milano" durerà dalle 10 alle 18. Questi gli orari delle visite guidate: 10:30 – 10:50 – 11 – 11:20 – 11:50 – 12:20 – 12:40 – 14 – 14:30 – 14:45 (in inglese) – 15 – 15:30 – 15:50 – 16:10. Questo l'elenco dei palazzi visitabili: