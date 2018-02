in foto: Lo sgombero degli studenti (foto: Milanoinmovimento)

Precauzioni eccessive o accorgimenti necessari per la sicurezza dei cittadini? Questa la domanda che si porranno milanesi e turisti che oggi a Milano dovranno fare i conti con limitazioni alla circolazione a causa della tensione (non si sa quanto giustificata o artatamente alimentata) per tre diverse manifestazioni politiche che avranno luogo nel primo pomeriggio in città. Alle 14 in largo Beltrami, di fronte al Castello Sforzesco, si terrà un comizio di CasaPound. In contemporanea da largo La Foppa, zona Moscova, partirà una manifestazione di centri sociali, Anpi e Cgil proprio per protestare contro il comizio dell'estrema destra e contro quello che hanno definito il "sabato nero". Perché, alle 15, un altro comizio, questo della Lega, si terrà in piazza Duomo, al termine di un corteo partito da Porta Venezia: dal palco parlerà il segretario Matteo Salvini.

Per motivi di sicurezza, dalle ore 12 circa fino al termine di tutte le manifestazioni in programma, su disposizione delle autorità resteranno chiuse le stazioni metro di Duomo (linee rossa e gialle, M1-M3), Cairoli (linea rossa M1) e Moscova (linea verde M2). I treni non effettuano le fermate. Atm ha informato tutti i viaggiatori che sono previste, inoltre, deviazioni e rallentamenti per le linee di superficie che transitano in centro.

Tensione già in mattinata.

Un anticipo di quella che potrà essere la giornata, per la verità, si è avuto in mattinata, quando un gruppo di studenti che protestava in piazza Cairoli contro il comizio di CasaPound è stato sgomberato dalla polizia. Gli studenti si erano arrampicati sul monumento a Giuseppe Garibaldi, srotolando striscioni e accendendo fumogeni. Gli agenti sono intervenuti senza cariche, ma trascinando con la forza gli studenti. Si segnalano alcuni contusi: una ragazzina di 15 anni ha affermato che un agente le è salito sul ginocchio, ma non ci sono ancora conferme sul suo stato di salute.