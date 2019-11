È stato ritrovato senza vita Pierangelo Facchetti, l'uomo di 62 anni scomparso martedì a Corte Franca, in provincia di Brescia. Il cadavere è stato trovato nelle acque delle torbiere del Sebino. Poco lontano era parcheggiata l'auto del 62enne. A recuperare il corpo sono stati gli uomini del gruppo "speleo-alpino-fluviale" dei vigili del fuoco. Sul caso indagano i carabinieri di Chiari.

Corte Franca, trovato senza vita Pierangelo Facchetti

Facchetti, residente a Colombaro di Corte Franca, era uscito di casa nella mattinata di martedì per andare a fare colazione al bar. Da quel momento non aveva più dato sue notizie. I familiari, preoccupati, avevano avvertito i carabinieri di Adro e diffuso un appello sui social per chiedere aiuto. Pierangelo si era allontanato a bordo della sua automobile, una Peugeot 207 station wagon. I timori dei parenti e degli amici del 62enne erano legati anche alle sue condizioni di salute: essendo malato di diabete e cardiopatico, aveva bisogno di assumere i farmaci per la terapia,

L'appello dei familiari e le ricerche

Sulla pagina "Sei di Sarnico se…" era stata condivisa una foto dell'uomo e molti dettagli utili per le ricerche, tra cui la targa dell'automobile dell'uomo e due numeri di telefono da contattare immediatamente in caso di ritrovamento. La mobilitazione da parte delle forze dell'ordine e degli amici, purtroppo, non è bastata per salvare la vita a Pierangelo. Le verifiche dei militari proveranno ora a ricostruire cosa sia successo nelle 48 ore trascorse tra la scomparsa e il ritrovamento del cadavere, e se la vittima abbia incontrato qualcuno. Al momento gli investigatori non escludono nessuna possibilità.