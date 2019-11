in foto: (Foto Facebook)

Un uomo di 62 anni è improvvisamente scomparso nella giornata di martedì 26 novembre. Si tratta di Pierangelo Facchetti, residente a Colombaro di Corte Franca, in provincia di Brescia. L'uomo dopo essere uscito di casa nella prima mattinata per fare colazione al bar, non ha fatto più avere sue notizie ai suoi famigliari. Da quanto risulta Pierangelo si sarebbe allontanato a bordo della sua automobile, una Peugeot 207 station wagon. Sono ore di ricerca in tutta la zona intorno a Corte Franca, ciò che preoccupa maggiormente i parenti gli amici del 62enne sono le sue condizioni di salute: essendo malato di diabete Pierangelo ha bisogno di assumere i farmaci che gli sono stati prescritti per la terapia, ma il fatto che sia da molte ore lontano da casa non gli da la possibilità di curarsi, e questo potrebbe provocare delle conseguenze pericolose per la sua salute.

L'appello sui social

Per diffondere in modo rapido la notizia della scomparsa di Pierangelo Facchetti è stato lanciato un appello attraverso Facebook. La pagina "Sei di Sarnico se…" ha pubblicato un post, in cui oltre alla foto del 62enne si ha la possibilità di conoscere altri particolari che potrebbero rivelarsi utili per l'identificazione dello scomparso. Viene specificata la targa dell'automobile dell'uomo: DT 737 VV, e inoltre sono stati segnalati due numeri di telefono da contattare immediatamente in caso di ritrovamento. I famigliari intanto hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri di Adro, che sono attualmente impegnati nelle ricerche per localizzarlo il più in fretta possibile e riportarlo a casa sano e salvo.