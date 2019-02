I carabinieri indagano su un presunto tentativo di violenza avvenuto a Corsico, nell'hinterland di Milano, sulla via per Cesano Boscone. Stando a quanto denunciato dai genitori di una ragazzina di 14 anni, un uomo avrebbe cercato di adescare la figlia provando a trascinarla in auto con sé. È stata la giovane a raccontare quanto accaduto ai genitori. I fatti risalgono a martedì pomeriggio, attorno alle 14: la giovane era appena uscita da scuola, l'istituto Falcone-Righi, e stava percorrendo la via per Cesano quando un uomo le si è accostato in auto e le ha chiesto delle informazioni. Si trattava però di un pretesto: l'uomo è infatti sceso dall'auto, una utilitaria bianca, le ha chiesto il numero di telefono e poi l'ha presa per un polso cercando di trascinarla con sé.

L'episodio denunciato anche su Facebook

La ragazza, con una buona dose di coraggio, è riuscita a divincolarsi e a scappare. Anche l'uomo si è dato alla fuga dirigendosi con la sua auto verso la strada Nuova vigevanese. La giovane ha raccontato tutti ai genitori fornendo anche una descrizione del presunto orco: si tratterebbe di un uomo alto un metro e 80 e di corporatura robusta, con carnagione olivastra. Adesso l'uomo è ricercato dai carabinieri e non solo: tutto l'episodio è stato infatti raccontato dai genitori della ragazzina anche sul gruppo Facebook "Sorveglianza di quartiere Cesano Boscone". "Se qualcuno avesse assistito al fatto e fosse in grado di fornire dettagli utili è pregato di andare immediatamente dai Carabinieri", hanno scritto gli utenti sul gruppo.