in foto: Pronto Soccorso dell’ospedale Niguarda di Milano

Il giovane alla guida del suv Hyundai Ix35 grigio argento ha dichiarato di non ricordare nulla di quanto accaduto: la sua auto ieri a Corsico ha investito un gruppo di persone in attesa alla fermata dell'autobus lungo la Vigevanese, strada trafficatissima che porta a Milano da Trezzano sul Naviglio. Tre le persone rimaste ferite, due ragazzi di 16 anni e uno di 23. Quest'ultimo si trova ora ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano in condizioni gravissime: ha riportato un forte trauma cranico e diversi traumi su tutto il corpo. Gli altri due ragazzi invece sono stati trasportati uno all'Humanitas di Rozzano con fratture al bacino, a un femore e a un piede e un altro all'ospedale San Carlo di Milano dove gli sono state riscontrate diverse contusioni e frattura di tibia e perone.

Forse un attimo di distrazione alla base dell'incidente

Il ragazzo che guidava l'auto invece, un 26enne di nazionalità italiana, non ha riportato ferite dopo l'incidente: secondo quanto raccontato dai testimoni e stando a una prima ricostruzione fatta dai carabinieri della compagnia di Corsico il suv sarebbe piombato direttamente sul gruppo di persone alla fermata dopo essere uscito fuori strada. L'auto però non avrebbe terminato lì la corsa ma avrebbe proseguito lungo via Di Vittorio fino ad abbattere un cartello stradale dello "Stop" e un palo dell'illuminazione, prima di schiantarsi contro alcune auto in sosta. Una corsa a folle velocità che ha avuto tragiche conseguenze. Secondo i militari è possibile che a causare l'incidente sia stato un momento di distrazione del guidatore o il fatto che lo stesse fosse impegnato col cellulare. Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni grazie ai rilievi effettuati sul luogo dell'incidente dalla polizia locale che ha lavorato fino a tarda notte e all'analisi dei tabulati.