Un gravissimo incidente si è verificato questo pomeriggio a Corsico, nel Milanese, quando un'auto dopo essere uscita fuori strada ha investito un gruppo di persone in attesa alla fermata dell'autobus. Sarebbero quattro i feriti, tutti maschi, due ragazzi di 16 anni, uno di 23 anni e un quarto di 26. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 giunti con quattro ambulanze e due automediche: uno dei feriti, un 16enne è stato soccorso in codice rosso a causa di un grave trauma cranico ed è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano dove si trova in gravissime condizioni, mentre gli altri due sono stati soccorsi e trasportati in codice giallo negli ospedali San Carlo e Niguarda, uno con lievi ferite e un altro con una frattura alla gamba.

L'auto avrebbe perso il controllo

Secondo quanto raccontato dai testimoni, l'auto che stava percorrendo via Giuseppe Di Vittorio, controviale della Statale Nuova Vigevanese, avrebbe perso il controllo, ribaltandosi e finendo proprio dove c'è la fermata dell'autobus. Lì in attesa del pullman c'erano diverse persone che sono state centrate in pieno dalla vettura. Dopo il tragico incidente, la strada è stata parzialmente chiusa al traffico dalle forze dell'ordine giunte sul posto insieme con i vigili del fuoco per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica di quanto accaduto.