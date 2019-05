Emerge in queste ore il contenuto della deposizione di fronte al pubblico ministero del governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana. L'esponente della Lega ha ammesso come Gioacchino Caianello, indagato dagli inquirenti come il manovratore dietro il presunto giro di tangenti scoperto dall'inchiesta coordinata dalla Dda di Milano. "Caianello è il coordinatore ‘di fatto' di Forza Italia a Varese e la stessa coordinatrice Lara Comi se avevo qualche problema mi diceva sempre di rivolgermi a lui". Il contenuto del verbale delle deposizioni di Fontana – in cui viene chiamato in causa il ruolo dell'ex eurodeputata forzista già indagata in un altro filone dell'indagine – sono state rese lo scorso 13 maggio è stato reso pubblico dall'agenzia Ansa. Fontana era stato chiamato a chiarire le circostanze nelle quali era stato nominato un suo ex socio di studio Luca Marsico, nomina per la quante il governatore è chiamato a rispondere del reato di abuso di ufficio.

Fontana ha chiarito di aver parlato con Caianello per capire come Marsico – che diceva essere "molto amareggiato per la mancata elezione" e attualmente nominato a capo Nucleo di valutazione degli investimenti – potesse trovare spazio nell'ambito della nuova amministrazione ma ha spiegato che"la proposta di Caianiello non l’ho neppure presa in considerazione, io avevo già deciso ma non l’ho detto chiaramente a Caianiello, ho ‘traccheggiato' prendendo tempo", Una nomina che per Fontana rientrerebbe all'interno di un rapporto fiduciario e avvenuta all'interno delle regole.