Coronavirus, una busta con 3 mascherine per i vicini: il gesto di una famiglia cinese a Vigevano

Una famiglia di Vigevano ha regalato a tutti i vicini di casa tre mascherine per difendersi dal coronavirus. “Da qualche mese nel nostro condominio è venuta ad abitare una famiglia cinese. Stasera in tutte le cassette della posta ci hanno fatto trovare questa busta con tre mascherine”, ha raccontato il giornalista Matteo Zorzoli, che ha condiviso sui social le foto del prezioso dono. “Ora con gli altri condomini stiamo pensando di scrivere una lettera per ringraziarli”, ha spiegato a Fanpage. Nella cittadina pavese sono 170 le persone ricoverate per covid-19, di cui 24 sono in terapia intensiva.