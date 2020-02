in foto: Il sindaco Sala parla ai suoi cittadini (Instagram)

"Le regole non vanno discusse, vanno applicate e seguite", così il sindaco di Milano Beppe Sala in un videomessaggio condiviso sul proprio profilo Instagram e diretto ai milanesi in merito all'emergenza Coronavirus. Ieri la regione Lombardia ha infatti attuato una serie di norme per prevenire la diffusione del virus che ha già provocato la morte di 5 pazienti e ha contagiato oltre 200 persone: "Il governo e la Regione Lombardia, che ha deleghe in materia di salute, hanno stabilito delle regole per limitare la diffusione del Coronavisrus – ha spiegato Sala nel video pubblicato sui social – dobbiamo fidarci della loro competenza, della ratio di questa iniziativa, che è quella di aggredire la diffusione di questo virus".

Rispettiamo le regole messe in atto: non le discutiamo

Ad oggi le persone positive al virus in Lombardia sono oltre 160, così come confermato dal governatore Fontana questa mattina, si tratta della regione col maggior numero di contagi in Italia e anche col maggior numero di decessi pari a quattro. Il sindaco ha spiegato che "è vero che i numeri stanno aumentando" ma anche che "è possibile che stiano aumentando perchè attivamente e pro attivamente si va cercando l'identificazione di coloro che sono stati colpiti da questo virus". Il primo cittadino di Milano ha continuato spiegando che il Comune "cercherà di far funzionare i servizi al meglio": "Al momento pulizia, trasporti, sicurezza stanno funzionando – ha spiegato – i nostri uffici sono aperti. Siamo qua per fare il nostro lavoro".

Noi siamo una società sensibile e matura

E poi un appello a tutti i milanesi, anzi un consiglio, anche personale: "Piuttosto che pensare di correre nei supermercati ad accaparrarsi alimenti spendiamo del tempo per prenderci cura di coloro che sono più gracili, i nostri anziani che in particolare sono soggetti a rischio – ha spiegato Sala facendo riferimento all'assalto ai supermercati per riempire i carrelli di generi alimentari, sull'onda del panico da Coronavirus – questo è quello che fa una società sensibile e matura".