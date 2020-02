Sono purtroppo arrivate a 14 le vittime di Coronavirus in Lombardia, regione d'Italia che più di ogni altra sta pagando un alto prezzo a causa del virus Covid-19. In provincia di Bergamo, dove si contano 72 casi di persone contagiate (è la terza provincia per numero di casi dietro Lodi e Cremona) sono quattro quelle decedute: l'ultima vittima è un uomo di 88 anni che viveva a Gavarno, frazione di Nembro. L'anziano era ricoverato all'ospedale di Seriate, dove è deceduto. Le altre tre vittime della Bergamasca sono un 83enne di Villa di Serio e due 84enni che erano residenti a Nembro e Bergamo. Proprio il piccolo paese di Nembro, nella Val Seriana, è quello più colpito con 19 casi: tuttavia al momento è stata esclusa dalla Regione la possibilità di istituire nella Bergamasca un'altra zona rossa, come quella del Lodigiano.

Purtroppo il Coronavirus colpisce soprattutto anziani già debilitati

Il bilancio aggiornato dei morti, una triste conta che purtroppo non si arresta, era stato fornito nella serata di ieri dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli, che aveva parlato di tre decessi in più rispetto agli ultimi dati. In totale in Italia sono 17 finora le persone morte per cause riconducibili al Coronavirus: il virus colpisce in particolar modo le persone anziane e già debilitate, ma questo chiaramente nulla toglie al dolore di chi in questi giorni piange la scomparsa di una persona cara.

Dalla Lombardia anche buone notizie: sono 40 le persone guarite

Sempre dalla Lombardia, dove in totale il numero delle persone contagiate ha superato le 400, sono però arrivate anche delle buone notizie, che lasciano sperare che il quadro dell'emergenza possa presto mutare in meglio. Il capo della Protezione civile ha infatti detto che nella sola regione sono già 40 le persone che sono completamente guarite dall'infezione causata dal Covid-19: si tratta di persone che nel giro di 24 ore hanno effettuato due tamponi risultati entrambi negativi. Questa, infatti, è la condizione che certifica la guarigione di un paziente precedentemente infettato dal virus. In tutta Italia il numero dei pazienti guariti è ancora più alto: finora si parla di 45 persone.