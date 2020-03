in foto: Un’edizione della Stramilano (Archivio)

È stata rinviata a data da destinarsi la Stramilano, una delle più importanti manifestazioni podistiche cittadine. La decisione era inevitabile, considerando anche il recente Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri con le ultime misure per il contenimento del contagio da Coronavirus, che tra i vari punti ha disposto la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina. La corsa podistica era in programma per il 22 marzo: già da giorni, tuttavia, gli organizzatori avevano anticipato ai partecipanti che avrebbero fornito aggiornamenti "circa l'evoluzione della situazione", considerando l'emergenza che il nostro Paese, e la Lombardia in particolare, si stanno trovando a fronteggiare.

Gli organizzatori: Il prima possibile una nuova data

Nella giornata di oggi è arrivato l'annuncio degli organizzatori: la manifestazione è stata rinviata "a data da destinarsi". Non è dunque stato individuato al momento un'altra data possibile per lo svolgimento di una manifestazione che ogni anno richiama decine di migliaia di runner e appassionati. "A seguito della situazione sanitaria verificatasi e delle relative misure di contenimento del Coronavirus, la Stramilano, prevista per il prossimo 22 marzo, è rinviata a data da definire – hanno scritto gli organizzatori in una nota -. Ci scusiamo con i partecipanti, gli sponsor, i fornitori e i collaboratori, siamo certi che comprenderanno la necessità di adeguarci alle indicazioni ricevute per tutelare la salute di tutti noi. Ci auguriamo di poter comunicare la nuova data il prima possibile".

Quella del 22 marzo sarebbe stata la 49esima edizione della Stramilano. Lo scorso anno furono circa 60mila le persone che parteciparono alla manifestazione: atleti professionisti, ma anche famiglie con bambini e i "corridori della domenica" provenienti da diverse parti del mondo. Impossibile, in questa condizioni, pensare di poter organizzare una manifestazione del genere a Milano tra meno di 20 giorni.