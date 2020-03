C'è un primo caso di contagio da Coronavirus a Cesano Boscone, paese alle porte di Milano. Come comunicato dal Comune, la notifica del contagio è arrivata nella giornata di ieri, martedì 3 marzo, dall'Azienda per la tutela della salute (Ats) che aggiorna quotidianamente i comuni sulle nuove positività.

Il Comune di Cesano Boscone: Osservate le misure emanate

Della persona trovata positiva al virus non si conoscono le generalità. Quel che si sa, ad oggi, è che è già stata ospedalizzata ed è posta sotto monitoraggio costante. Intanto, tramite una nota, il comune di Cesano Boscone ha aggiornato anche i cittadini: "Il sindaco Simone Negri informa che Ats ha registrato nella giornata di ieri un contagio da CoViD-2019 di un nostro concittadino". I residenti di Cesano sono poi rassicurati dal fatto che "l’amministrazione resta in costante aggiornamento con la Direzione Generale di Ats per comunicare tempestivamente eventuali particolari comportamenti da seguire o azioni da mettere in atto", fermo restando che "si rinnova l'invito ad osservare le misure emanate dagli enti preposti".

La mappa dei contagi da Coronavirus in Lombardia

Sino alle 17 di ieri, martedì 3 marzo, ammontavano a 1520 i casi di contagio da Coronavirus in Lombardia. Secondo i dati comunicati dalla Protezione civile, la provincia lombarda più colpita è quella di Lodi con 482 casi accertati. Subito dopo c'è la provincia di Bergamo con 372 infezioni, la provincia di Cremona con 287 e quella di Pavia con 122. In provincia di Milano i casi accertati sono 93, di cui 36 in città. Con il contagio di Cesano Boscone sono saliti a 94 ma non è detto che un nuovo bollettino non possa riscrivere la mappa dei contagi totali.