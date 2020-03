Man mano che passano i giorni, in Italia aumenta sia il numero dei pazienti contagiati da Coronavirus, che quelli dimessi per esserne guariti. La Protezione civile ha quindi stilato una lista, regione per regione, assegnando ad ogni provincia il numero esatto, aggiornato ad oggi – martedì 3 marzo alle ore 17 – dei cittadini trovati positivi al virus cinese. La Lombardia si conferma la regione con più contagi di tutti: sono 1520 le persone il cui tampone ha dato esito positivo. Il numero comprende anche i decessi e le guarigioni.

La provincia di Bergamo conta ben 372 casi di contagio da Coronavirus ed è la seconda per numero di positività in tutta la Lombardia. Proprio in questi giorni, visti i numerosi casi, l'Iss sta pensando di rendere "zona rossa" anche l'area che comprende i comuni di Alzano Lombardo e Nembro.

In provincia di Brescia sono 86 i contagi accertati da Coronavirus.

La provincia di Como conta appena 4 contagi da Coronavirus, uno dei quali probabilmente riguarda l'uomo trasferito dal Lodigiano poi scomparso una settimana fa a causa dei sintomi dell'infezione. In quell'occasione, l'ospedale Sant'Anna lo aveva accolto e curato su richiesta delle autorità indicate.

In provincia di Cremona, una delle aree più colpite sinora dall'epidemia Coronavirus, risultano essere 287 i pazienti positivi. L'ospedale della città è da giorni al collasso: troppi ricoveri tutti insieme e posti letto esauriti. Anche il personale è costretto a turni molto duri, motivo per cui sono stati indetti due bandi per infermieri e ruoli di specialistica.

La provincia di Lecco, al pari di quella di Como, risulta avere 4 persone contagiate.

In provincia di Lodi, focolaio lombardo del Coronavirus, i numeri aumentano considerevolmente. Sono 482, ad oggi, i cittadini trovati positivi al Coronavirus. Chi di loro non necessita delle cure in ospedale, così come nelle altre province, è in quarantena a casa. Ma nel Lodigiano son ben 10 i comuni della cosiddetta "zona rossa" totalmente isolati dal resto dello Stivale.

Nella provincia di Mantova sono stati registrati 15 soggetti positivi al Coronavirus.

In provincia di Milano salgono invece a 93 i pazienti affetti dal Coronavirus, 36 dei quali in città. Recentemente, i tamponi ad un dermatologo del Policlinico e due suoi tirocinanti hanno dato esito positivo. Oggi, invece, sono stati certificati i contagi di due Magistrati.

Nella provincia di Monza Brianza si fermano a 9, ad oggi, i contagi da Coronavirus.

In provincia di Pavia si registrano 122 casi di positività al Coronavirus. Quella di Pavia risulta una delle province lombarde più colpite. Al Policlinico San Matteo è attualmente ricoverato quello che è considerato il "paziente uno", il 38enne di Codogno primo caso di contagio italiano.

Nella provincia di Sondrio sono solo 3 i casi di positività al Coronavirus. Quella di Sondrio è la provincia meno colpita ad oggi dall'epidemia.

Anche in provincia di Varese la conta dei contagi è fortunatamente bassa: sono 7 le persone trovate positive al Coronavirus.

La Protezione civile specifica poi che 36 casi sono in via di verifica e di aggiornamento. Per loro, infatti, non è ancora stata accertata la provenienza.