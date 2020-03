Primo caso di Coronavirus a Bollate, alle porte di Milano. Lo ha comunicato in una nota ufficiale apparsa sul sito del Comune il sindaco, Francesco Vassallo, spiegando però di non avere ancora ricevuto una notizia ufficiale in merito. Il contagio riguarda un cittadino bollatese che al momento è ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, centro di riferimento regionale per l'emergenza da Covid-19.

La nota del Comune: Già avviate verifiche sui famigliari, mantenete profilo collaborativo

L’Agenzia per la tutela della salute Città Metropolitana e la Regione Lombardia, spiega il sindaco nella nota, "hanno attivato prontamente tutti i protocolli e le misure di sicurezza previste, comprese le verifiche sui familiari". Dal sindaco Vassallo è arrivato poi un appello a tutta la cittadinanza sull'importanza di seguire "tutte le indicazioni e i comportamenti appropriati, riportati dal sito del Ministero della Salute e della Regione Lombardia". Il primo cittadino ha spiegato che, non appena riceverà ulteriori informazioni in merito al caso di contagio, le comunicherà alla cittadinanza. Nelle prossime ore alcuni abitanti della cittadina potrebbero essere contattate dalle Unità preposte alla gestione della crisi per accertamenti in merito alle condizioni di salute: "si raccomanda di mantenere il profilo collaborativo necessario in questi contesti". "Dobbiamo affidarci e fidarci del Sistema Sanitario Nazionale che ha a sua disposizione personale, conoscenze e strumenti per affrontare nel migliore dei modi la situazione di emergenza – ha scritto il sindaco – Ci vorrà tempo e pazienza ma ce la faremo".

In Lombardia quasi mille casi di contagio

Con quasi mille casi di contagio accertati e purtroppo 31 vittime la Lombardia è la regione d'Italia più colpita dall'emergenza Coronavirus. Nel Milanese si registravano finora una trentina di casi: le province più colpite sono quelle di Lodi (dove si registra uno dei focolai italiani), di Cremona e di Bergamo. Le persone ricoverate nei reparti di Terapia intensiva, secondo gli ultimi dati della Regione, sono 106.