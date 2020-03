Sono gli anziani la fascia di popolazione più esposta alle conseguenze, purtroppo anche mortali, del Coronavirus. Il dato si desume sia dai decessi, che riguardano per la maggior parte persone in età avanzata e con patologie pregresse, sia dalla percentuale di contagiati e di malati costretti a ricorrere alla Terapia intensiva. Lo ha spiegato nel corso dell'ultimo aggiornamento sull'emergenza Coronavirus l'assessore al Welfare Giulio Gallera: dei 1254 contagiati in Lombardia il 53 per cento ha più di 65 anni, così come è over 65 il 68 per cento di coloro (127 persone in tutto) che sono ricoverati nei reparti di Terapia intensiva degli ospedali lombardi. E, purtroppo, erano per lo più anziani anche i 38 morti lombardi a causa del virus.

La Regione ha rinnovato l'invito agli anziani: State a casa

Da questi dati emerge come siano proprio gli anziani le persone da proteggere maggiormente in questa situazione d'emergenza. La Regione ieri ha rinnovato a tutti gli over 65 l'invito a restare a casa e ridurre le occasioni di socialità, in maniera da diminuire anche quelle che potrebbero essere le occasioni di contrarre il virus: "Uscite il meno possibile nelle prossime due o tre settimane", ha detto loro Gallera. Ma serve allo stesso tempo anche una rete di assistenza per aiutare tutti gli anziani che restano nei propri domicili ad affrontare le esigenze di tutti i giorni. Da qui la decisione della Regione di "mettere in campo un’azione di informazione ma anche di accompagnamento ai nostri anziani", riattivando assieme ai Comuni i piani di assistenza domiciliare agli anziani previsti durante i periodi più caldi dell'anno. A tutti gli over 65 verranno garantiti pasti, ma anche farmaci a domicilio, in alcuni casi estendendo servizi già attivi.

A Milano si estende la rete di assistenza domiciliare

È il caso di Milano, dove sono già attivi in questo senso le farmacie Lloyds e la Coop. La catena di supermercati offre, a tutti i milanesi over 65 che fanno la spesa sul sito Supermercato24, la consegna gratuita della spesa a domicilio: basta inserire il proprio codice fiscale. Le farmacie Lloyds per il mese di marzo hanno esteso ai cittadini di ogni età, non solo agli anziani, il servizio di consegna farmaci a domicilio. "Alcuni operatori hanno dichiarato al Comune di Milano, così come conferma il sindaco, di voler dare vita ad una farmacia a domicilio gratuita per gli over 65, per ampliare il servizio già esistente al numero 800 189 52 – ha spiegato il capogruppo della Lega a Palazzo Marino Alessandro Morelli -. Questa iniziativa fa onore alla città, perché verrà incontro ai tanti anziani che in questo momento, a causa di disposizioni regionali, è preferibile che restino a casa per tutelare la propria salute. In questo momento gli anziani hanno bisogno di tutto l’appoggio e l’affetto possibile".