Il Comune di Milano, con un'ordinanza firmata dal sindaco Beppe Sala, ha deciso di ridurre l'arco temporale per la sepoltura dei propri cari da 30 a 5 giorni. Tutti i cittadini, quindi, avranno solo 5 giorni di tempo per decidere se e dove inumare la salma di una persona. Scaduta questa finestra temporale, sarà il Comune stesso a incaricarsi di tale compito seppellendola in un apposito campo del Cimitero Maggiore.

L'Amministrazione mette a disposizione l'obitorio comunale

Questa decisione è dovuta all'emergenza Coronavirus, poiché nel momento in cui spira una persona cara e il parente si trova in uno stato di quarantena, i tempi potrebbero ulteriormente allungarsi. In questo modo, il Comune farà sì che non trascorrano più di 5 giorni per la sepoltura. Inoltre, qualora arrivasse la richiesta esplicita da parte dei vari ospedali, l'Amministrazione ha messo a disposizione l'obitorio comunale. Un totale di circa 100 posti dei quali, al momento, ne risultano liberi 30. Questa decisione è stata presa in un'ottica di prevenzione ad una eventuale situazione di sofferenza, anche se al momento non risulta esserci.

L'annuncio di Sala: Parcheggi gratis in tutta la città

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha inoltre annunciato "parcheggi gratis in tutta la città", sia sulle strisce blu che sulle strisce gialle. Inoltre, nel capoluogo lombardo, sono state sospese l'area B e l'area C. I cittadini, con regolare permesso di circolazione e in possesso di autocertificazione, potranno circolare all'interno delle due zone a traffico limitato senza doverne pagare il pedaggio. L'area B indetta da Milano è la più grande d'Europa e arriva sino alle periferie. L'area C, al contrario, è perimetrata dalle Porte della città e le rispettive circonvallazioni.