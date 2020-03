Il pediatra ed ex assessore di Bergamo Carlo Zavaritt è morto ieri, sabato 14 marzo, all'ospedale Papa Giovanni XXIII. Il dottore, che aveva 80 anni, è una delle centinaia di vittime del Coronavirus in Lombardia. Era residente a Gorle, paese della Bergamasca, e lo scorso lunedì ha iniziato ad avvertire i primi sintomi della malattia. L'aggravarsi della polmonite lo ha portato al ricovero al Papa Giovanni XXIII, dove purtroppo si è spento. Lascia la moglie, i tre figli con le loro nuore e i nipotini.

Chi era Carlo Zavaritt, stimato pediatra ed ex assessore del Pri

Carlo Zavaritt nella sua attività professionale si era dedicato alla cura dei bambini. Tante le persone che, anche sui social network, hanno voluto condividere un ricordo: "A lei Dottore va il mio grazie di cuore per aver salvato la vita della mia cuginetta Anna quando eravamo bambine", ha scritto un'utente. "Se ne è andato anche Carlo Zavaritt, il medico di tanti bimbi bergamaschi", ha scritto invece un suo ex compagno di partito. Oltre all'attività professionale come medico, Zavaritt era stato anche molto attivo nel campo della politica. Iscritto al Partito repubblicano, dal 1990 al 1995 era stato assessore all'Ecologia nella giunta di Gian Pietro Galizzi ed era poi stato consigliere comunale dal 2004 al 2009 con la Lista Bruni. "La sua simpatia era contagiosa", ricorda il suo ex compagno di partito.

Coronavirus, in Lombardia oltre 11mila contagi e quasi mille morti

La morte di Carlo Zavaritt si aggiunge a quella di altre 965 persone che nella sola Lombardia hanno perso la vita a causa del Coronavirus. Nella regione i casi non accennano a diminuire: i contagi, nell'ultimo bollettino reso noto ieri, 14 marzo, sono arrivati a 11685, mentre le persone ricoverate in terapia intensiva sono complessivamente 732. Un numero elevato che ha fatto dire all'assessore al Welfare Giulio Gallera che "tra poco" si arriverà "al punto di non ritorno". La provincia di Bergamo è il territorio più colpito, con 2969 casi.