Se ce l'ha fatta Wuhan, possiamo riuscirci anche noi. È con questo spirito che si lavora alla realizzazione in tempo record di un ospedale temporaneo da 500 posti alla Fiera di Milano. "Si potrà essere pronti entro 6 giorni, ma abbiamo bisogno di respiratori e personale", ha spiegato l'assessore regionale Giulio Gallera.

Coronavirus, il piano un ospedale da 500 posti alla Fiera di Milano

Da alcuni giorni si parla di un grande ospedale da campo per far fronte all'emergenza Coronavirus, non solo in Lombardia ma in tutta l'Italia, in vista del picco di contagi atteso nei prossimi giorni. Il modello è quello della città cinese di Wuhan, primo focolaio della pandemia, che ha realizzato dal nulla un nuovo ospedale in 10 giorni. A Milano si parte più avvantaggiati: lo spazio c'è già, nei padiglioni 1 e 2 della Fiera per una superficie di 22 mila metri quadrati. Si tratta di enormi capannoni che vanno attrezzati per ottenere, in ognuno dei due, un ospedale da campo. Regione Lombardia sta studiando con la Fondazione Fiera Milano e la Protezione civile come realizzare i 500 nuovi posti di terapia intensiva. Il progetto dovrebbe arrivare nelle prossime ore a Roma.

Attesa la risposta della protezione civile

"La Protezione civile ci deve dare risposta in queste ore", ha spiegato giovedì sera Gallera. Oltre a mettere a disposizione l'area del Portello, la Fondazione Fiera Milano "si farà carico in parte delle spese", ha specificato l'assessore al Welfare, per la realizzazione di pareri divisorie, per i letti e la strumentazione necessaria. Continua la ricerca di personale per cui la Regione ha pubblicato un avviso a cui hanno già risposto centinaia di professionisti. Serviranno almeno 500 medici e 1200 infermieri spalmati su più turni.

Dove sarà realizzato il nuovo ospedale per il coronavirus

Fiera Milano City è il quartiere espositivo cittadino. Un'area di 54 mila metri quadrati nel quartiere Portello che è solo una piccola parte della vecchia Fiera Campionaria, costruita per l'Esposizione universale del 1906 e che nel momento di massima espansione aveva 26 padiglioni.