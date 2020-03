in foto: (Immagine di repertorio)

La chiusura di tutte le attività commerciali al dettaglio, dei centri commerciali, di bar, ristoranti, pub, alberghi e agriturismi, mercati all'aperto e al chiuso. Queste alcune delle richieste che la Regione Lombardia ha ufficializzato al governo nella giornata odierna per contrastare l'epidemia da Coronavirus che sta mettendo in ginocchio la regione. "Abbiamo inviato al Governo le proposte concordate con i sindaci relativo a ulteriori misure di contenimento della diffusione del Coronavirus", ha comunicato il governatore Attilio Fontana, specificando in una nota che le iniziative indicate sono quelle considerate "indifferibili sulla base dei dati scientifici in nostro possesso e già comunicati ieri pomeriggio al Governo, nel corso della riunione con i ministri Boccia e Speranza e con i presidenti delle Regioni, oltre che all’Istituto Superiore di Sanità".

Resterebbero aperti solo negozi di alimentari, farmacie e servizi essenziali

Se le richieste della Regione dovessero essere accolte, resterebbero aperti in Lombardia solo i servizi emergenziali e di urgenza, i negozi di alimentari (anche quelli all'interno dei centri commerciali), farmacie e parafarmacie e i punti vendita di generi di prima necessità. Chiuderebbero invece le attività ricettive, "ad eccezione di quelle individuate come necessarie ai fini dell'espletamento delle attività di servizio pubblico" e tutti i servizi terziari e professionali, tranne quelli legati alla pubblica utilità. Resterebbero aperte le attività legate ai "servizi pubblici essenziali": la stretta chiesta da giorni a gran voce dalla Lombardia, dunque, non contempla la chiusura del trasporto pubblico, ma una rimodulazione del servizio.

Sulle aziende accordo con Confindustria per regolamentare sospensione

Per quanto riguarda le aziende, invece, Fontana ha spiegato di aver raggiunto un accordo con Confindustria Lombardia "che provvederà a regolamentare l'eventuale sospensione o riduzione delle attività lavorative per le imprese", mentre altri accordi con le associazioni di categoria sono in via di definizione. Le richieste di ulteriori restrizioni da parte della Lombardia, se dovessero essere recepite dal governo, andrebbero a integrare il Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020, quello che aveva istituito un'area a contenimento rafforzato per l'epidemia da Covid-19 in Lombardia e altre 14 province. Col decreto del 9 marzo le misure erano poi state estese a tutta Italia.

