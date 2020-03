Coronavirus, l’assessore Mattinzoli dall’ospedale: “Ho ancora la febbre ma sono tranquillo”

È sereno e tranquillo l’assessore allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli che ha voluto inviare dall’ospedale Civile di Brescia dove è ricoverato un messaggio per tranquillizzare famigliari e colleghi: “Tengo a farvi sapere che il mio morale è buono, sono tranquillo, nonostante, per ora, la febbre non abbia intenzione di mollare”, ha spiegato in una nota audio. Mattinzoli è risultato positivo al coronavirus.