"Messaggio del sindaco di Milano: State a casa, fatelo per voi e per gli altri. Uscite solo per reale necessità". Anche a Milano, come già succede da giorni in alcuni comuni dell'hinterland, da questa mattina le auto della polizia locale passano per le strade della città diffondendo tramite gli altoparlanti un messaggio del sindaco Beppe Sala che invita tutti i cittadini a restare a casa per contenere l'epidemia di Coronavirus, che inizia a spaventare il capoluogo lombardo con 1378 casi, con un incremento di 280 in una sola giornata. L'iniziativa ha riguardato nella mattinata di oggi, venerdì 20 marzo, tre Municipi cittadini, il 2, il 7 e il 9. Nel pomeriggio fino alle ore 20 le pattuglie della polizia locale passeranno per le vie dei Municipi 3, 6 e 8. Nei prossimi giorni il pattugliamento si estenderà anche nelle altre zone della città.

I vigili sono impegnati in pattugliamenti

Oltre a diffondere l'annuncio sonoro del sindaco di Milano, gli agenti della polizia locale sono impegnati a controllare che non si creino assembramenti nei quartieri delle case popolari, nei pressi delle aree verdi e dei giardini o comunque laddove il rischio di capannelli è più concreto. "In questi giorni stiamo raccogliendo tutte le segnalazioni dei cittadini e dei Municipi – ha affermato la vice sindaco del Comune di Milano Anna Scavuzzo in una nota – e lavoriamo per rafforzare i presidi laddove maggiormente necessario. Questo sistema di dissuasione vocale ripete a gran voce il messaggio del sindaco Sala: crediamo sia un metodo efficace e di impatto per far arrivare a tutti la richiesta di assumere comportamenti responsabili". La vice sindaco si unisce al primo cittadino aggiungendo il proprio appello: "Le persone stiano a casa, per se stesse, per le proprie famiglie, per tutta la nostra comunità e per i medici, gli infermieri, gli operatori che ogni giorno combattono in prima linea la battaglia contro il Coronavirus".