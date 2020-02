Più di 400 persone positive, quattordici deceduti, 216 in ospedale di cui una trentina in terapia intensiva, ma anche 37 dimessi senza più sintomi e ricoveri in calo. Sono i dati dell'emergenza coronavirus in Lombardia comunicati nella serata di giovedì. La mappa regionale del contagio mostra come la criticità è concentrata soprattutto nelle province di Lodi (159 casi, sia nella zona rossa che nelle aree limitrofe) e di Cremona (91 casi) che insieme costituiscono oltre la metà del totale. Qualche preoccupazione anche per la provincia di Bergamo (72 casi, molto nella zona di Alzano Lombardo). Più tranquilla la situazione delle altre province. A Pavia i malati sono 36, a Milano si scende a 15, Brescia ha 10 casi accertati, Monza e Brianza ne ha 5. Numeri molto bassi nelle province di Lecco (3 casi) e di Sondrio (3 casi), ancor meno in quelle di Como (un caso all'ospedale di Erba), Varese (un caso a Busto Arsizio). A Mantova un solo paziente, ma trasferito in ospedale dalla provincia di Brescia.

L'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, ha sottolineato il dato dei ricoveri in ospedale, definito "rincuorante". Al 24 febbraio sono stati 126 i lombardi ospedalizzati per coronavirus. Il 25 febbraio erano 44. Il giorno successivo sono calati a 39. C'è comunque un primo dato di minore ospedalizzazione di pazienti con coronavirus, poi vediamo se confermato nei prossimi giorni. A oggi sono 216 le persone in ospedale con coronavirus".

Lodi, la provincia del focolaio resta in piena emergenza

La situazione peggiore resta quella del Lodigiano. Sia all'interno della zona rossa – dove il personale dell'ospedale di Codogno è allo stremo – sia nel resto della provincia. All'ospedale di Lodi sono un'ottantina i pazienti ricoverati per l'infezione. Nella zona della Bassa a soffrire è soprattutto la popolazione in quarantena, che dopo una settimana in isolamento ha difficoltà anche a gestire la quotidianità, come hanno spiegato i sindaci della zona e anche l'assessore regionale alla protezione civile, Pietro Foroni, che ha chiesto alle autorità di non abbandonare questi territori. "Purtroppo questa notte è scoppiata un'altra emergenza a Lodi", ha spiegato venerdì mattina il governatore lombardo Attilio Fontana. "Nel pomeriggio di ieri c'è stata un affollamento di ricoveri: 51 ricoveri gravi di cui 17 in terapia intensiva".

Cremona: seconda provincia con più casi, ospedale in difficoltà

All'ospedale di Cremona sono ricoverati circa 60 pazienti con coronavirus, 18 dei quali in terapia intensiva. Cremona è la seconda provincia con più casi, 91 in totale. L'ospedale cittadino è in affatto da giorni. "È un riferimento anche per l'area lodigiana. I pazienti sono tutti ricoverati in situazioni ordinarie, cioè in letti di Medicina che è stata trasformata in un reparto di infettivologia", ha spiegato Gallera.

Milano: casi in città e negli ospedali, ma nessun focolaio

A Milano sono una quindicina i contagiati accertati. La situazione è sotto controllo, come ha evidenziato l'assessore Gallera. "Ci sono casi positivi, ma oggi non c'è un tema di piccolo focolaio milanese", ha spiegato ai giornalisti. Le situazioni più critiche emerse nei giorni scorsi sono quelle legati ai contagi negli ospedali. Un dermatologo del Policlinico è risultato positivo al tampone e avrebbe contagiato anche due specializzandi. Anche un anestesista del San Paolo è malato, e per questo un centinaio di persone sono state controllate tra colleghi e pazienti.

Bergamo: picco ad Alzano Lombardo, ma non sarà una zona rossa

Bergamo è la terza provincia lombarda per numero di casi accertati, 72. La situazione più allarmante è quella della zona di Alzano Lombardo, dove si è riscontata una concentrazione anomala di pazienti positivi. "Stiamo guardando con attenzione alla zona di Alzano Lombardo, c'è un tema bergamasco su cui stiamo ragionando, ma al momento non c'è nessuna ipotesi di introdurre nuove zone rosse", ha detto Gallera.

Pavia: situazione sotto controllo, super lavoro per il Policlinico San Matteo

La provincia di Pavia, confinante con la zona del Lodigiano e quindi potenzialmente esposta al contagio, ha numeri relativamente bassi. Tra i casi segnalati ci sono due medici, marito e moglie. Lei ha lo studio nella zona di Codogno ed è tra le prime persone infettate. Al Policlinico San Matteo di Pavia, uno degli ospedali in prima linea nella cura dei malati positivi al coronavirus, è ricoverato il ‘paziente uno', il 38enne di Codogno da cui si presume sia partito il focolaio italiano. Le sue condizioni, a quanto si apprende, sono stabili. I volontari della Protezione civile hanno montato quattro tensostrutture anche davanti al pronto soccorso di Broni-Stradella.

Nessuna emergenza nelle altre province

Situazione decisamente più tranquilla nelle altre province Lombarde. A Brescia sono una decina i pazienti positivi, tra cui una dottoressa di Manerbio. Pochi casi nelle altre zone. Le province di Como, Mantova, Monza e Brianza, Lecco, Sondrio e Varese hanno numeri molto bassi. Per queste aree sarà valutato nelle prossime ore un allentamento delle misure imposte per contenere il rischio di contagio.