È l'ospedale più vicino alla zona rossa e al focolaio di coronavirus. È in emergenza fin da venerdì scorso, il primo giorno in cui si è saputo dei casi italiani di contagio. Medici, infermieri e sanitari di Cremona sono in trincea ormai da una settimana mentre l'intera struttura si è trasformata in una grande unità di emergenza e urgenza. Sono una sessantina i pazienti ricoverati per le conseguenze del virus: 18 persone si trovano in terapia intensiva in condizioni gravi, una quarantina sono in cura per altri problemi, gran parte in pneumologia.

A Cremona sessanta casi di cui 18 gravi, pazienti trasferiti

L'elevato numero di malati in arrivo rischia ora di mettere in crisi la struttura. Per questo dalla scorsa notte sono iniziati i trasferimenti di alcuni pazienti in condizioni serie, ma trasportabili, in altri ospedali lombardi. L'obiettivo della direzione, a quanto si apprende, è avere sempre un paio di posti liberi per i ricoveri d'urgenza, che in questa fase possono verificarsi in qualsiasi momento. "Quattro pazienti sono stati trasferiti in terapia intensiva all'Ospedale Niguarda", ha confermato questa mattina l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera.

Raddoppiati i posti letto e chiuse le attività non urgenti

L'ospedale cremonese intanto ha dovuto riorganizzarsi. "Abbiamo potenziato il reparto di malattie infettive usando un’area che era stata ristrutturata per altri scopi. Questo ci ha permesso di raddoppiare i posti letto", spiegano fonti ospedaliere. L'attività degli altri reparti è stata modificata per rispondere all'emergenza. Fin da sabato scorso è sospesa l'attività ambulatoriale in tutte le specialità, da ieri sono riaperti gli ambulatori per le donne gravide sia in ospedale che nel consultorio. Le altri prestazioni – come punti prelievo, servizi territoriali, vaccini – sono ancora sospese. Annullati anche a tutti gli interventi chirurgici programmati che erano rimandabili. Tutta la struttura sta lavorando a tempo pieno sulle emergenze e urgenze.

L'ospedale tranquillizza ai parenti delle persone che si trovano ricoverate in altri reparti: "Stiamo applicando tutte le procedure necessarie già da venerdì. Il fatto di sospendere le attività e ridurre al minimo la promiscuità aiuta. Al momento facciamo entrare un parente per ogni paziente, se necessario con mascherina e guanti.