Regione Lombardia ha pubblicato gli avvisi per raccogliere le candidature di medici, specializzandi, personale sanitario e di comparto, per creare un apposito da cui attingere il personale necessario per far fronte all’emergenza sanitaria coronavirus. "Abbiamo già 151 candidati, valuteremo i curriculum come previsto da normativa e a breve pomeriggio saranno nei nostri ospedali", ha spiegato mercoledì l'assessore al Welfare, Giulio Gallera, nel corso di una conferenza stampa. Allo studio delle autorità c'è anche la realizzazione di un ospedale temporaneo alla Fiera di Milano. "Abbiamo stimato che ci vogliono 500 medici e 1200 infermieri", ha sottolineato l'assessore.

La Lombardia cerca medici e infermieri: online il bando per raccogliere candidature

Regione Lombardia ha approvato un avviso pubblico per raccogliere le candidature di professionisti un apposito elenco aperto di medici disponibili a prestare attività su turni h24, 7 giorni su 7, da cui attingere per far fronte alle contingenti esigenze del territorio regionale per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa. L’attività dovrà essere prestata in favore delle aziende e degli enti del servizio sociosanitario regionale.

Chi può partecipare

Possono candidarsi medici specialisti con laurea in medicina e chirurgia, abilitazione all’esercizio della professione medica, iscrizione all’ordine professionale e specializzazione in: anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore; malattie dell'apparato respiratorio; malattie infettive e tropicali; medicina interna; malattie dell'apparato cardiovascolare; medicina d'emergenza urgenza; radiodiagnostica. L'avviso è aperto anche a medici con altre specializzazioni, specializzandi, medici non specializzati. Possono presentare la domanda anche i laureati in medicina e chirurgia anche privi della cittadinanza italiana, abilitati all’esercizio della professione medica secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza, previo riconoscimento del titolo.

Avviso anche per personale sanitario della dirigenza e dell’area del comparto

Un avviso analogo è stato pubblicato anche in relazione al personale sanitario della dirigenza e dell’area del comparto aperto, con attività svolta su turni h24, 7 giorni su 7. Anche in questo caso l'obiettivo è creare un elenco da cui attingere personale per far fronte alle contingenti esigenze del territorio regionale per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa.